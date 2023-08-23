Путин поблагодарил страны БРИКС за помощь в урегулировании кризиса на Украине

Россия выражает благодарность странам-союзникам в рамках группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) за их активное участие в разрешении кризиса на Украине. Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин во время проведения саммита этой международной ассоциации. Трансляция события доступна через канал Telegram под названием «Кремль. Новости».

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На заседании лидеров БРИКС, Владимир Путин подчеркнул: «Мы глубоко признательны нашим партнерам из стран группы БРИКС, которые активно участвуют в урегулировании этой ситуации, стремясь достичь справедливого мирного решения».

Глава государства также подчеркнул, что действия России на Украине направлены на завершение конфликта, инициированного Киевом с поддержкой Запада.

Текущий саммит БРИКС, проходящий с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, собрал лидеров стран-участников и более 30 государств-гостей. Россию представляет Министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин участвует в мероприятии в удаленном режиме.