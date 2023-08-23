Китай пообещал смягчить гуманитарную ситуацию на Украине

Китай выразил намерение смягчить гуманитарную ситуацию на Украине, подтвердив это через официального представителя Министерства иностранных дел Китая, Ван Вэньбиня, как сообщает агентство РИА Новости.

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В рамках своей стратегии, Китай предложил целый комплекс конструктивных шагов для улучшения гуманитарной ситуации на Украине, включая шестипунктовую инициативу, а также направил несколько партий гуманитарной помощи.

В своих заявлениях Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай остается настроенным продолжать свои усилия в этом направлении, демонстрируя готовность к активной поддержке.

Ранее Пекин высказал обязательства оказать помощь в урегулировании конфликта на Украине. Официальный представитель МИД КНР, Чэн Икунь, подчеркнул, что Китай готов поддержать проведение переговоров и достижение политического решения.