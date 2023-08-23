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Китай выразил намерение смягчить гуманитарную ситуацию на Украине, подтвердив это через официального представителя Министерства иностранных дел Китая, Ван Вэньбиня, как сообщает агентство РИА Новости.
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В рамках своей стратегии, Китай предложил целый комплекс конструктивных шагов для улучшения гуманитарной ситуации на Украине, включая шестипунктовую инициативу, а также направил несколько партий гуманитарной помощи.
В своих заявлениях Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай остается настроенным продолжать свои усилия в этом направлении, демонстрируя готовность к активной поддержке.
Ранее Пекин высказал обязательства оказать помощь в урегулировании конфликта на Украине. Официальный представитель МИД КНР, Чэн Икунь, подчеркнул, что Китай готов поддержать проведение переговоров и достижение политического решения.