В ЮАР оценили формат участия Путина в саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин активно участвует в дистанционном формате саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), что придает этому мероприятию особую эффективность и значимость. Согласно информации от ТАСС, это прокомментировал официальный представитель Министерства иностранных дел Южно-Африканской Республики Нельсон Кгвете.

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Высокопоставленные дипломаты ЮАР подчеркивают, что активное участие Владимира Путина в обсуждении вопросов, включенных в повестку дня саммита, встречает позитивный отклик со стороны остальных лидеров стран БРИКС и оказывает существенное влияние.

Нельсон Кгвете подчеркнул: «Кажется, будто лидер России лично присутствует в зале заседаний, наряду с другими руководителями стран БРИКС. На данный момент они продуктивно трудятся и успешно решают важные задачи».

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что в рамках БРИКС идет непрерывный процесс уменьшения зависимости от доллара. Он также сказал, что государства-участники активно планируют новые проекты в области инфраструктуры и инвестиций.