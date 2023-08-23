В США призвали отменить многомиллиардную помощь Украине

Президент исследовательского института США, Кевин Робертс, выразил свою точку зрения в эфире телеканала Fox News, предлагая отменить многомиллиардную помощь Украине. В своем выступлении он подчеркнул, что учитывая текущую экономическую обстановку, США уже не в состоянии поддерживать тот уровень финансовой помощи, как это было ранее. Конкретно он выразил недовольство новым предложением о выделении 24 миллиардов долларов в качестве финансовой помощи исключительно для Украины.

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Кевин Робертс также призвал к улучшению прозрачности механизма предоставления финансовой помощи Киеву. В этом контексте бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин, подчеркнул необходимость завершения конфликта до сокращения помощи от США и выразил мнение, что европейские страны также могут принять аналогичные решения.