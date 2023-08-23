Россию обвинили в попытках заглушить работу Starlink на Украине

На Украине Россия пытается вмешаться в работу системы спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил генерал Ченс Салтцмен, руководитель Космических сил США. По информации из издания The Washington Post, он выразил такие опасения.

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По словам представителя Пентагона, Россия действует с целью противостояния попыткам США развернуть обширную группировку спутников Starlink в низкой околоземной орбите с военными намерениями. Этот комплекс может включать до 1000 спутников.

Ранее стало известно, что недавнее отключение Starlink, принадлежащей компаниям Tesla и SpaceX под руководством Илона Маска, привело к смятению в структурах Вооруженных сил Украины. Бойцам корпуса связи Украины пришлось отправляться на передовую, рискуя своей жизнью, чтобы поддерживать радиосвязь.