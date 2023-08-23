В Европе решение поставить Украине F-16 назвали политическим сигналом

Решение Нидерландов, Дании и США предоставить Украине истребители F-16 носит в первую очередь политический оттенок. Согласно мнению Паскаля Оссера, генерального директора Средиземноморского фонда стратегических исследований, это решение передает сильный политический сигнал. Он считает, что отказ от предоставления помощи мог бы послужить негативным знаком, будто Запад смягчает свою позицию.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении Нидерландов поставить 42 истребителя F-16, причем это лишь начало. Дания также выразила готовность передать Украине 19 аналогичных самолетов.

Следует отметить, что предоставление этих истребителей сопряжено с определенными условиями от НАТО. Глава Минобороны Дании, Якоб Эллеманн-Йенсен, подчеркнул, что альянс будет предоставлять военную помощь с целью вытеснения российской армии только с украинской территории и восстановления её целостности.



