Байдена упрекнули в недооценке решимости России

Профессор Джеффри Сакс из Колумбийского университета оценил действия Президента США Джо Байдена в контексте отношений с Россией как недостаточно реалистичные и адекватные. Сакс подчеркнул, что Байден недооценил настойчивость России в защите своих интересов в Украине и вопросах, связанных с НАТО.

реклама

Сакс выразил мнение, что Россия имела вполне предсказуемые мотивы для своих действий, включая опасения относительно возможного вступления Украины в НАТО. Тем не менее, Байден и его команда оценили эти действия как попытку обмана, полагая, что Россия склонна уступить американскому давлению.

Профессор также указал, что Джо Байден и его администрация допустили ошибку, не учтя опыт своего предшественника, Барака Обамы, который более точно оценил ситуацию. Сакс отметил, что он лично обращался к Белому дому с предложением продолжить диалог, но его предложение было отвергнуто.

Представители США предупреждали Вооруженные силы Украины о необходимости временного приостановления контрнаступательных действий. Аналитики также высказали мнение о возможном истощении боевых ресурсов Украины к сентябрю.