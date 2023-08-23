В США заявили о неминуемой паузе в контрнаступлении ВСУ

Авторитетные представители Соединенных Штатов официально уведомили военные структуры Украины о неотложной необходимости временного приостановления контрнаступательных операций. Как отражено в материале издания The New York Times, эта мера обусловлена изменчивыми погодными условиями.

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Инсайдерская информация свидетельствует, что американские дипломаты детально раскрывают необходимость для украинских военных взять перерыв продолжительностью от месяца до полутора месяцев перед наступлением дождей, когда неблагоприятные погодные условия неизбежно наложат ограничения на активности.

В данной статье также поднимается точка зрения экспертов, которые утверждают, что ударные силы Украины, вероятно, столкнутся с истощением ресурсов примерно к середине или концу сентября.

Ранее в Великобритании была высказана существенная озабоченность будущим действий Вооруженных сил Украины. Эксперт из влиятельного аналитического центра Civitas, Роберт Кларк, подчеркивает, что дефицит личного состава может стать определяющим фактором, который окажет влияние на успешное проведение контрнаступления.