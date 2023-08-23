Великобритания пообещала Украине деньги для закупки ядерного топлива

Лондон обязался выделить Киеву 245 миллионов долларов на закупку ядерного топлива у западных производителей, включая компании Великобритании. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление Гранта Шэппса, министра по энергетической безопасности и климатической нейтральности.

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По словам министра, предоставленное финансирование в размере 245 миллионов долларов обеспечит необходимую закупку ядерного топлива Украиной. Это соглашение гарантирует поставки ядерного топлива на Украину через альтернативные маршруты, включая компанию Urenco.

В начале марта министерство энергетики Украины объявило о планах наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций. Этот шаг направлен на замену российского ядерного топлива и в долгосрочной перспективе позволит диверсифицировать поставки, в том числе на европейском рынке.