Во Франции подняли вопрос о возобновлении переговоров о членстве Турции в ЕС

Депутат Европарламента от Франции, Жан-Поль Гарро, официально обратился к Совету Европы, чтобы получить ясность относительно возможности возобновления переговоров о членстве Турции в Евросоюзе (ЕС). Эти переговоры были прерваны пять лет назад. Гарро указал на историю Турции, получившей статус кандидата в 1999 году и начавшей переговоры в 2005 году. Тем не менее, проблемы с демократией, верховенством права и правами человека в Турции привели к приостановке переговоров с июня 2018 года.

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В своем обращении, Гарро ссылается на документ Совета Европы, опубликованный в декабре 2022 года, в котором выражена озабоченность демократическими принципами в Турции. Он задает ряд важных вопросов, среди которых интересует, разделяет ли Совет мнение о том, что Турция, не отвечая демократическим стандартам и правам человека, и станет ли она полноправным членом ЕС. Гарро также интересует, планирует ли Совет возобновить переговоры, несмотря на предыдущие запреты. Важной темой становится оценка возможных затрат для ЕС в случае принятия Турции в члены.

Ранее Петер Стано, представитель Еврокомиссии, подчеркнул, что полноправное членство Турции в ЕС вряд ли наступит в 2024 году. Он разъясняет, что этот процесс – долгосрочный и требует времени, а также страна-кандидат должна соответствовать нормам по множеству критериев, включая соблюдение прав человека и политических свобод.