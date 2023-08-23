В Турции назвали опасные последствия передачи F-16 Украине

Согласно публикации в турецком издании Evrensel, Соединенные Штаты Америки активно работают над привлечением европейских стран к украинскому конфликту.

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По точке зрения автора, такие страны как Нидерланды и Германия, намереваясь поставить Украине 61 истребитель F-16, практически вовлекают страны НАТО в российско-украинскую напряженность. Такое решение, как показывает материал, лишь усугубляет международное напряжение и повышает вероятность ядерной конфронтации.

Важную роль в этом процессе играют Соединенные Штаты, давшие свое согласие на передачу Украине истребителей F-16. Вместо прямой поставки аппаратов, США стремятся сделать европейские государства активными участниками вооруженной стычки. Журналист подчеркивает, что такое стремление Вашингтона может привести к будущему предоставлению боевых самолетов Вооруженным Силам Украины и другими странами.

Автор публикации выражает мнение, что скоординированные действия западных стран, возможно, свидетельствуют о том, что они видят военное разрешение украинского конфликта как потенциальный вариант. В результате, НАТО может активно включиться в вооруженные действия. Это, как указывает автор, несет высокие риски и может иметь серьезные последствия.

Согласно информации, ранее опубликованной в журнале Forbes, предоставление Украине 61 истребителя F-16 значительно обновит авиационный парк Вооруженных Сил Украины и позволит сменить устаревшие советские самолеты.