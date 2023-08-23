В США раскрыли уязвимость резервной бригады ВСУ

Уязвимость 82-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в применении легких машин для разминирования, как сообщает журналист Forbes Дэвид Экс.

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Согласно Эксу, корень проблемы лежит в использовании бронированных транспортных средств M1132 Stryker - их относительно низкая степень бронирования создает уязвимость как от мин, так и от крупнокалиберных снарядов. Важно отметить, что большинство аналогичных машин построены на базе массивных корпусов танков с мощной броней. Однако M1132 Stryker разработана компанией General Dynamics Land Systems для возможности воздушной транспортировки.

Экс подчеркивает, что именно машины М1132 стали первыми подтвержденными потерями в 82-й бригаде. В настоящее время бригада вынуждена списать как минимум две из примерно двадцати инженерных машин M1132.

Ранее Джейк Салливан, советник по национальной безопасности президента США, подчеркнул осведомленность Вашингтона о мощности российской оборонительной линии перед предстоящим контрнаступлением ВСУ.