Медведев призвал Запад перестать накалять обстановку в Грузии

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, Дмитрий Медведев, высказал возможность интеграции Абхазии и Южной Осетии в состав России, предостерегая, что это может случиться, если ситуация в Грузии будет дальше обостряться под воздействием действий со стороны Запада. Его позиция была изложена в статье, опубликованной в газете "Аргументы и факты".

реклама

Медведев подчеркнул, что Россия нацелена на дипломатическое разрешение конфликта в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций. Однако он выразил готовность к реализации идеи объединения, если появятся обоснованные предпосылки.

Заместитель председателя Совбеза также призвал Запад прекратить попытки оказывать влияние на политику Грузии. Он отметил, что идея интеграции Абхазии и Южной Осетии с Россией по-прежнему находится в центре внимания жителей этих регионов.

Следует отметить, что после конфликта 1992-1993 годов, Абхазия провозгласила свою независимость. В 2008 году Грузия предприняла попытку вернуть Южную Осетию под свой контроль, однако это привело к вмешательству России и официальному признанию независимости обеих регионов.

Астамур Тарба, бывший кандидат в президенты Абхазии, заявил о нежелании граждан присоединяться к России. Развитие событий в данной области будет продолжать зависеть от действий всех заинтересованных сторон и общей геополитической обстановки.