США заявили об осведомленности о мощности обороны России перед наступлением ВСУ

Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, отметил, что администрация Соединенных Штатов имела полноценное представление о силе российской обороны перед началом контрнаступления Вооруженных сил Украины. Эти заявления были зафиксированы в сообщении агентства РИА Новости.

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"Мы проанализировали сведения о российских оборонительных возможностях в контексте возможных сценариев. Но важно понимать, что между планированием и реальным ходом событий на поле боя всегда существует различие, особенно в контексте столь сложного конфликта", - подчеркнул американский чиновник.

Согласно Салливану, США не рассматривают ситуацию на Украине как безвыходную и будут продолжать предоставлять поддержку Киеву, включая финансовые и другие формы помощи.

Ранее Энди Харрис, член палаты представителей США, отметил неудачу контрнаступления ВСУ и призвал к мирным переговорам, вместо автоматического выделения новых финансовых ресурсов.