Стало известно о рекомендациях США при контрнаступлении ВСУ

Военные эксперты западных стран пришли к выводу, что наступление украинской армии на юге буксует из-за распыления военных ресурсов. В материале, опубликованном газетой The New York Times, американская сторона выражает опасение в связи с решением Киева размещать существенное количество техники и личного состава на востоке страны. Из американского анализа следует, что это может негативно сказаться на направлении главного удара к Черному морю.

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Издание также отмечает, что американские военные планировщики предлагали командованию ВСУ уделить основное внимание направлению, которое ведет к Мелитополю — стратегически важному городу и узлу сухопутных дорог ведущих в Крым из России. Но в течение примерно трех месяцев руководство ВСУ игнорирует эти рекомендации со стороны США.

Ранее было объявлено о неудаче контрнаступления украинских вооруженных сил. Член Палаты представителей США Энди Харрис подчеркнул важность инициирования мирных переговоров в данный момент.