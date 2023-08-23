Бывший американский разведчик назвал потери ВСУ в контрнаступлении

Бывший разведчик Вооруженных сил США, Скотт Риттер cчитает, что истощение элитных резервных соединений Вооруженных сил Украины, развернутых в Запорожье может привести к обвалу украинских боевых линий. Риттер сделал это заявление на YouTube-канале The Red Pill Diaries.

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По мнению экс-разведчика, текущий этап контрнаступления со стороны Украины находится в завершающей фазе и не принес результатов, сопоставимых с поставленными целями. Он представил данные о значительных человеческих потерях со стороны украинской стороны, составивших приблизительно 45 тысяч человек. В настоящее время на украинской стороне остаются в строю лишь около 15 тысяч военнослужащих, включая важнейший состав – 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Эти формирования относятся к числу элитных резервов и оснащены британскими танками Challenger, а также боевыми машинами Marder и Stryker.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в процессе контрнаступления. Глава государства подчеркнул, что российские военнослужащие, участвовавшие в отражении атак противника, показали выдающиеся примеры массового героизма.