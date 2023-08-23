Это может быть связано с созданием новой валюты на саммите БРИКС и последовательными кризисами в США

Бывший капитан французской военной разведки, Пьер Плас, связывает текущую ситуацию на Украине с завершением «эпохи доллара», что приобретает высшую значимость для Соединенных Штатов. Он подчеркивает, что эта перспектива сопряжена с концом американского влияния на мировую арену. По мнению Пласа, этот момент считается неофициальной «красной линией», за которой стоят геополитические интересы США.

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Плас разъясняет, что данная позиция обусловлена важностью поставок оружия и теми международными обязательствами, которые связывают Соединенные Штаты. Он подчеркивает, что этот аспект особенно ярко проявится в контексте предстоящего саммита БРИКС. На этом событии ожидается обсуждение перехода к новой торговой валюте, дезактивированной от мировой зависимости от доллара. В то время как США сталкиваются с последовательными кризисами, они ощущают потерю влияния и авторитета на мировой арене, замечает экс-разведчик.

Плас утверждает, что именно эти факторы представляют собой ключевые движущие силы за конфликтом на Украине, и поэтому они формируют основные «красные линии». Дипломатический представитель России в БРИКС, Павел Князев, ранее подчеркнул, что страны группы полностью осознают необходимость активного участия Москвы в урегулировании кризиса на Украине, и без этого участия решение остается лишенным реальной основы.