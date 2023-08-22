В Швеции запланировали новые акции с сожжением Корана

Салван Момика, организатор акций по сожжению Корана, подал 12 заявок на проведение подобных мероприятий в трех городах Швеции: Стокгольме, Мальме и Эребру. Радиостанция Sveriges Radio сообщила, что новые заявки были представлены 21 августа и ожидают рассмотрения властями. Сообщается, что акции запланированы на следующие три недели в различных районах указанных городов.

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Недавно Момику атаковали в пригороде Стокгольма Седертелье. Запись видео показывает, как неизвестный мужчина с боксерскими перчатками нападает на Момику. Этот инцидент привлек внимание к его деятельности.

18 августа неопознанная женщина попыталась помешать акции сожжения Корана, воспользовавшись огнетушителем. Женщину задержали охранники, когда она пыталась подойти к демонстрантам.