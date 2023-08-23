Путин рассказал об альтернативе украинскому зерну

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, озвучил возможность предоставления альтернативных источников поставок зерна, в случае выхода из продуктового соглашения с Украиной. По заявлению главы государства, данная инициатива направлена на обеспечение надежного снабжения стран, нуждающихся в данном продукте, а также на развитие коммерческих отношений. В свете плодородных прогнозов урожая в текущем сельскохозяйственном сезоне, Россия имеет возможность замещения украинского зерна.

реклама

Первоначальный этап предполагает бесплатные поставки зерна африканским государствам, объемом от 25 до 50 тысяч тонн на каждую страну, с включенной бесплатной доставкой. Кроме того, активно ведутся переговоры с партнерами на этот счет.

Ранее отвечая на запрос о восстановлении украинского агроэкспорта, Президент Украины, Владимир Зеленский, акцентировал важность полного возобновления транзита и экспорта украинского зерна, начиная с 15 сентября. Этот шаг направлен на обеспечение стабильного экономического развития страны и укрепление ее позиций на мировом рынке сельскохозяйственных продуктов.