США отказались признать тупик в украинском конфликте

Администрация США выражает свою точку зрения относительно текущего украинского конфликта, подчеркивая, что ситуация не застопорилась. Джейк Салливан, помощник американского президента по вопросам национальной безопасности, на пресс-брифинге в Белом доме подчеркнул, что США продолжают оказывать поддержку Украине в её усилиях по пошаговому восстановлению контроля над территориями.

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"Мы не считаем, что конфликт зашёл в тупик. Важно отметить, что Украина систематически возвращает себе контроль над территориями, используя хорошо структурированный подход", - подчеркнул Салливан в ответ на вопрос журналиста.

Ранее Мэтью Хо, эксперт по военным вопросам, объяснил, почему США решают не поставлять Украине самые передовые технологии. По его мнению, Пентагон беспокоится, что такие поставки могут привести к тому, что эта техника попадёт не только в Россию, но и в Китай, что в свою очередь уменьшит технологическое преимущество американской военной техники.