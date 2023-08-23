В ООН потребовали репараций от Великобритании за работорговлю

В эксклюзивном интервью для газеты The Guardian, судья Международного суда ООН Патрик Робинсон явно подчеркнул, что Великобритания обязана выплатить 24 триллиона долларов странам Карибского бассейна в качестве репараций за историческую работорговлю.

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"Сегодня они не могут игнорировать это величайшее злодеяние. Противостоять этой движущейся вперед инициативе по выплате компенсаций Соединенному Королевству будет бесполезно: история и закон требуют этого", - подчеркнул Робинсон.

Заявление судьи приурочено к Дню памяти о трансатлантической работорговле и ее прекращении, который отмечается ЮНЕСКО. 23 августа Робинсон собирается выступить с важной речью в мэрии Лондона, чтобы отметить это событие.

Судья Робинсон сыграл существенную роль в исследовании, представленном в июне экспертной группой Brattle. Это исследование признано наиболее полным и всесторонним в вопросе о репарациях за трансатлантическую работорговлю. В рамках этой работы были выявлены 31 страна, которые имеют право на компенсации. Кроме того, Патрик Робинсон широко известен своим участием в процессе над бывшим лидером Югославии Слободаном Милошевичем.