В США сообщили о тяжелом для Украины решении

По мнению Макгрегора, Российская армия имеет потенциал для продвижения на запад Украины, включая город Львов. Однако он настоятельно рекомендует начать дипломатические переговоры между Киевом и Москвой, чтобы предотвратить такое развитие событий. В своем интервью эксперт подчеркивает, что текущие усилия не дали ожидаемых результатов на Украине и необходимо найти решение, которое может быть неприятным, но поможет предотвратить дальнейшее обострение конфликта.

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Он подчеркивает, что важно предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации и не допустить того, чтобы она вышла из-под контроля. Ранее министр обороны Украины предупредил о возможных серьезных потерях во время боевых действий и выразил мнение, что скорое окончание конфликта не является вероятным сценарием.