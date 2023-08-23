Делегация Минобороны России прибыла на встречу с маршалом Хафтаром

В рамках инициативы по укреплению взаимодействия, Командующий Ливийской национальной армией, маршал Халифа Хафтар, впервые принимает делегацию от Министерства обороны Российской Федерации. Это означает начало официальных контактов между российским и ливийским военными ведомствами, о чем информировало российское Министерство обороны.

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Данный визит получил широкое внимание в свете его статуса как результат российско-ливийских переговоров, демонстрируя важность этого сотрудничества. Он также подчеркнул взаимный интерес обеих стран в обсуждении актуальных вопросов.

Делегацию Министерства обороны России представляет заместитель министра Юнус-Бек Евкуров. Главной повесткой дня встречи стали вопросы борьбы с терроризмом и другие совместные инициативы, нацеленные на укрепление стабильности в регионе.

Важно отметить, что маршал Халифа Хафтар, оспаривающий легитимность Правительства национального собрания (ПНС), признанного ООН, долгое время оставался ключевой фигурой в политике Ливии. Россия поддерживает диалог с маршалом, строго соблюдая санкции ООН, включая эмбарго на поставки вооружений.

Ранее высказанная Италией критика по поводу свержения бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи подчеркивает сложность и противоречивость исторических событий. Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни подчеркнул ошибки, совершенные в тот период.