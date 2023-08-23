Байден примет участие в саммите G20 в Индии

Белый дом официально объявил о том, что президент США Джо Байден планирует принять участие в саммите "Большой двадцатки" (G20), который состоится с 9 по 10 сентября в Нью-Дели. Сообщает об этом агентство Reuters.

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Согласно заявлению помощника главы национальной безопасности США Джейка Салливана, в ходе своего визита в Индию, президент Байден намеревается провести ряд важных двусторонних встреч, хотя детали этих встреч пока не раскрываются.

Предварительно в августе источники агентства Reuters информировали, что президент США вероятно не примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), запланированном на 4-7 сентября в Джакарте. Один из источников упомянул, что Индонезия специально перенесла этот обычно ноябрьский саммит АСЕАН на сентябрь, чтобы предоставить президенту Байдену возможность присутствовать на данном событии, а затем принять участие в G20.