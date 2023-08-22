Перед этим Маск провел разговор с Владимиром Путиным о ситуации на Украине

Илон Маск, известный американский предприниматель и владелец компаний Tesla и SpaceX, вызвал большой хаос в структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), отключив терминалы связи Starlink, предоставляемые Украине. В результате этого решения, подразделения украинской армии оказались изолированными и лишенными важной радиосвязи, что вынудило командиров рисковать, выезжая на передовую, чтобы поддерживать оперативную связь и координацию действий.

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Этот шаг Маска стал внезапным и далеко идущим, приводя к негативным последствиям для украинской армии. Однако, прежде чем принимать такие решения, он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнув важность обсуждения ситуации на Украине.