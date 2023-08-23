Другими словами - для Украины есть три стула...

Завершение конфликта на Украине может иметь несколько вариантов, согласно британскому генералу Ричарду Берронсу, бывшему командующему объединенным командованием армии Великобритании. В его анализе представлены три основных сценария.

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Отказ от боевых действий Украины. Генерал считает этот вариант неприемлемым и "угнетающим", выражая сомнения в его осуществимости.

Временное прекращение огня. Берронс указывает на риски, связанные с этой стратегией. Он предупреждает, что стороны конфликта могут использовать перерыв для накопления сил и подготовки к дальнейшим боевым действиям.

Пауза для размышления. Берронс призывает западные страны пересмотреть свои ожидания и прекратить оказывать давление на Украину в погоне за быстрыми результатами на поле боя. Это, по его мнению, позволит избежать изнурения украинских сил и потерь в попытках прорыва российской обороны.

Генерал советует поддерживать Украину, помогая ей развивать свои военные возможности, и дожидаться наилучших результатов в следующем году или в перспективе. По мнению других экспертов, в том числе члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин, США должны сосредоточиться на мирном урегулировании, играя роль посредника в достижении соглашения между сторонами конфликта.