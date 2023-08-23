В Турции заявили о нерациональности зерновых коридоров без участия России

Организация альтернативных маршрутов поставки зерна, обходящих Россию, рассматривается как непрагматичное решение. Данное мнение представлено в публикации турецкой газеты "Yeni Safak", ссылающейся на источник из администрации Турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Статья информирует о заметном прогрессе в переговорах, касающихся зернового маршрута. Ожидается, что предстоящая встреча между Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным окажет существенное влияние на завершение нового соглашения по поставкам украинского зерна.

Источник подчеркивает наличие перспектив для достижения взаимопонимания.

Ранее была анонсирована новая сделка между Россией, Турцией и Катаром, заменяющая текущий зерновой контракт. Согласно новому соглашению, российское зерно будет направляться в развивающиеся страны, в основном в Африку. Турция возьмет на себя организационные функции, а Катар станет спонсором поставок.