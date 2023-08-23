Президент Финляндии предложил площадку для переговоров России и Украины

В свете предстоящего председательства Финляндии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2025 году, финский президент Саули Ниинисте выразил мнение о возможности использования ОБСЕ в качестве платформы для диалога между Россией и Украиной. Ниинисте подчеркнул, что 2025 год может стать критическим моментом для европейской системы безопасности, и если к тому времени конфликт на Украине не будет разрешен, ОБСЕ сможет послужить "естественным форумом" для переговоров, способствуя сохранению мира и укреплению безопасности в регионе.

реклама

Напомним, что ОБСЕ уже выражала готовность выступить посредником в урегулировании украинского конфликта, однако активное вмешательство возможно только при согласии и запросе со стороны сторон-участниц конфликта.