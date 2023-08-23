В Англии назвали переданные Украине истребители устаревшими

Согласно оценке британского военного эксперта Шона Белла, переданные Украине истребители F-16 находятся на последних этапах своей эксплуатационной актуальности, что может влиять на надежность их функционирования. Белл, опираясь на свой опыт полетов на датских вариантах F-16, отмечает, что, несмотря на достойные характеристики, эти самолеты теперь устарели, и планы датчан выводить их из строя в ближайшем будущем лишний раз это подтверждают.

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Эксперт подчеркивает, что использование устаревшей авиационной техники нередко связано с ухудшением надежности работы, особенно в контексте современных стандартов.

Сообщается, что Соединенные Штаты в настоящее время не рассматривают вариант направления американских пилотов для оперирования F-16 на Украину. Это заявление сделал высокопоставленный военный представитель, назвав идею практически неосуществимой.