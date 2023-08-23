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Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о нерешительности Запада в поддержке Украины
Он подчеркнул важность единой стратегии и более решительной поддержки для изменения хода конфликта

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Глава внешней политики Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель высказал озабоченность недостаточной решимостью некоторых стран Запада в поддержке Украины. Это заявление было сделано в контексте неудачного контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое, как считает Боррель, прямо связано с колебаниями в поддержке этой страны со стороны Запада.

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Государства Запада, по мнению дипломата, демонстрируют различные позиции и подходы к решению данной проблемы, что создает недостаток координации. Важно отметить, что отсутствие единой стратегии связано с разными оценками рисков и степенью готовности к вмешательству.

Примером этого служит разнонаправленная поддержка со стороны Соединенных Штатов и Великобритании, где первые не предоставляют дальнобойное вооружение Украине, в то время как вторые выступают за такой шаг. Боррель заключает, что более решительная и единая поддержка со стороны Запада могла бы повлиять на исход конфликта. В прошлом он также отмечал, что отказ от военной помощи Украине не способствует достижению долгосрочного мира и урегулированию конфликта.

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