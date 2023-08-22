Будет ли такая техника эффективной

Болгария намерена начать передачу советской бронированной техники Украине в начале октября. Подобные намерения были высказаны главой Министерства обороны Болгарии Тодором Тагаревым во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым, как сообщает информационное агентство "Укринформ".

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Согласно информации агентства, ожидается, что соглашение о передаче приблизительно ста единиц военной техники будет ратифицировано болгарским парламентом в сентябре. На брифинге Тагарев подчеркнул, что София поддерживает ускоренный процесс присоединения Украины к НАТО.