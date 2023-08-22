От авторов "частичной мобилизации"

В долгосрочной перспективе Светлана Журова, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, утверждает, что группа стран БРИКС имеет потенциал частично заменить функции Организации Объединенных Наций (ООН). В интервью для «Ленты.ру», она подчеркивает необходимость площадки для открытой коммуникации и свободного обмена мнениями в условиях ангажированности ООН.

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Журова говорит: «В настоящее время страны, объединенные в БРИКС, собираются под принципами уважения суверенитета друг друга, без давления и подавления. Присоединение новых членов только усилит роль БРИКС, ставя его в некотором аспекте наравне с ООН. Может быть, это видение слишком амбициозно, но почему бы и нет?»

Она отмечает, что если ООН будет продолжать служить узким интересам, страны будут вынуждены искать альтернативные площадки для свободного обмена мнениями и диалогом. Требуются международные платформы, где политикам не навязывают свою волю, а позволяют высказать свои позиции. Поступление стран в БРИКС рассматривается как возможность для них найти такие площадки.

Светлана Журова также вспоминает историю создания ООН, подчеркивая, что СССР был одним из учредителей организации с целью урегулирования конфликтов и обеспечения мира и понимания.

Ранее Китай поддержал идею расширения БРИКС и выразил готовность сотрудничать с новыми партнерами для развития БРИКС и поддержания стабильности в мире. Саммит БРИКС запланирован с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, с участием более 30 стран.