МИД России: Швейцария лишилась преимуществ нейтральной страны после санкций

Швейцария потеряла свой нейтральный статус после присоединения к антироссийским санкциям. Эту информацию подтвердил МИД России через РИА Новости.

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"Швейцарские официальные лица могут утверждать обратное, однако практические действия ясно свидетельствуют о том, что Берн активно участвует в "санкционной кампании" Запада против России. Они также явно поддерживают нынешний режим в Киеве и все ближе приближаются к НАТО", - подчеркнули в российском МИДе.

Ранее Швейцария приняла участие в 11-ом пакете санкций Евросоюза в отношении России. Список ограничений включает в себя запрет на экспорт товаров двойного назначения для 87 новых компаний, а также товаров, которые могут быть использованы для поддержки военного потенциала России.