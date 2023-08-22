Правда это или домыслы - покажет только время

Секретарь Совета безопасности РФ, Николай Патрушев, выразил убеждение, что Соединенные Штаты активно усиливают свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) с намерением сохранить мнимую гегемонию. Он подчеркнул, что этот шаг усиливает военное присутствие на границах Китая и России, именно такой вывод делает РИА Новости из высказываний Патрушева.

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Патрушев представил свои взгляды в ходе совещания, посвященного безопасности Дальнего Востока России. Он указал, что Вашингтон продолжает провоцировать нестабильность в АТР, активно расширяя свою военную структуру. Он также отметил создание военно-политического союза AUKUS, объединяющего Австралию, Великобританию и США в области безопасности.

По мнению Патрушева, США рассматривают возможность поставок вооружений Тайваню и формирования нового союза "Тихоокеанская четверка", в который войдут США, Япония, Австралия и Филиппины.

Ранее появилась информация о намерении Соединенных Штатов тестировать гиперзвуковое оружие на территории Австралии.