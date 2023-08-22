Ранее Макгрегор утверждал, что потери украинских военных убитыми составили более 120 тысяч человек

В ходе контрнаступления украинских Вооруженных сил (ВСУ) происходит заметное ослабление их состава. Эту точку зрения выразил полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Разговор между ними был записан и опубликован на странице Карлсона в социальной сети X (предыдущий Twitter).

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«Я уверен, что в ближайшем будущем мы столкнемся с тем, что внушительные военные ресурсы, направленные на поддержку украинской армии, окажутся неэффективно растраченными», - заявил бывший американский военный.

По словам Макгрегора, потери ВСУ состоят не только из убитых но и многочисленных сдавшихся в плен украинцев и значительного числа раненых. Еще одним фактором является известная гуманность Российской армии в отношении военнопленных. «Украинцы осведомлены о том, что с ними обращаются с уважением, и у них есть надежда на будущий обмен пленными с Россией», - добавил полковник.

Ранее Макгрегор утверждал, что потери украинских военных убитыми составили более 120 тысяч человек. Также бывший разведчик Скотт Риттер подтвердил, что ВСУ понесли серьезные потери в технике в ходе контрнаступления.