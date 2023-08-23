Наверно потому что могут повторить

Японские власти, стремясь угодить Соединенным Штатам, не обращают внимание на тех, кто осуществил ядерные атаки на Хиросиму и Нагасаки, в своих публичных выступлениях. На совещании по безопасности Дальнего Востока России, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подчеркнул, что Токио пугает даже упоминание этого страшного факта.

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Патрушев указал на циничные искажения истории, которые стараются внушить японцам, преподнося Россию агрессором и США как спасителей. Он также подчеркнул, что нельзя игнорировать факт того, что сотни тысяч мирных японцев были живьем сожжены ядерными бомбами.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что в Японии на мероприятиях по памяти они избегают обсуждения роли США в ядерных атаках, зато в Америке открыто и с гордостью говорят о событиях того времени.

Постпред ООН Антониу Гутерриш отметил момент беспрецедентного ужаса, случившегося в Нагасаки, но не упомянул США как страну, ответственную за ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.