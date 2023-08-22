Байден раскрыл новые подробности о пожаре в его доме

Президент США, Джо Байден, выступил на Гавайях в связи с разрушительными пожарами на острове Мауи. В своем выступлении он предоставил дополнительные детали о пожаре, который произошел в его доме 19 лет назад. По словам главы государства, молния ударила в дом, повредив проводку, и в результате произошло сильное пожарное происшествие. В это время возникла угроза потери жизни его супруги и домашнего питомца, кошки. Однако, как выяснилось, эта информация несколько отличается от того, что было сообщено в СМИ. В 2004 году произошло небольшое возгорание в доме Байдена из-за удара молнии, но огонь не распространился за пределы кухни.

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По последним данным, разрушительные лесные пожары на Гавайях нанесли ущерб в размере 3,2 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что бедствие привело к уничтожению территории площадью 13 квадратных километров всего за несколько часов, повредив имущество множества местных жителей. Экономические потери еще усугубляются из-за отсутствия туристов.