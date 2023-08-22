Северная Корея предпримет новую попытку запустить военный спутник

Северная Корея планирует провести новый запуск военного спутника в период учений США и Южной Кореи, согласно сообщению агентства Bloomberg.

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Информация отражает намерение Северной Кореи уведомить Японию о запуске спутника в интервале времени с 24 по 31 августа. Органы береговой охраны Японии получили информацию о трех возможных опасных зонах, связанных с запуском: две расположены к западу от Корейского полуострова, третья – на востоке от филиппинского острова Лусон.

Достоверно известно, что Северная Корея планирует использовать предыдущую траекторию полета, примененную при неудачной попытке выведения спутника на орбиту.

31 мая было заявлено о внештатной ситуации при запуске второй ступени ракеты-носителя с военным разведывательным спутником "Манниген-1". Проблемы были связаны с нестабильным двигателем ракеты и характеристиками топлива. Представители Национального агентства космического развития Северной Кореи обязались устранить дефекты для проведения повторного запуска в кратчайшие сроки.