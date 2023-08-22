Раскрыт главный секрет Байдена в деле о коррупции

В период, когда Джо Байден занимал должность вице-президента, он использовал псевдонимы для скрытия потенциальных случаев коррупции, связанных с его семьей. Эта информация стала доступна благодаря статье, опубликованной в консервативном издании "Federalist".

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Подробности о действиях Джо Байдена стали явными после предоставления неотредактированных переписок, связанных с его профессиональной деятельностью, из национальных архивов. Документы содержат различные псевдонимы, использованные им, включая, в частности, "Роберт Питерс". Этот псевдоним был использован в 2016 году в электронном письме, в котором устанавливался телефонный разговор с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Интересно, что в копии этого письма также упоминается имя Хантера Байдена.

Издание "Federalist" задает вопрос: "Почему, если бы существовала четкая грань между зарубежными деловыми активностями Хантера и служебными обязанностями его отца на посту вице-президента (как утверждал сам Джо Байден), он передал информацию о телефонном разговоре с украинским лидером своему сыну?".

Взгляд "Federalist" подчеркивает, что семья Байденов, возможно, не стремилась активно скрывать коррупционные схемы, полагаясь на предполагаемую победу Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. В таком случае вопросы о связях Джо Байдена с зарубежными коммерческими сделками Хантера, возможно, не возникли бы. Однако результаты выборов были иными - победу одержал Дональд Трамп, и появились сомнения.

Ранее Хантера Байдена обвинили в попытках оказания давления на украинских официальных лиц в Вашингтоне. Эти утверждения основаны на показаниях бизнес-партнера Хантера, Девона Арчера, который также утверждает, что Байден младший "по меньшей мере 20 раз включал громкую связь со своим отцом, тогдашним вице-президентом Джо Байденом", во время встреч с деловыми партнерами.