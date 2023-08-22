Об этом сообщил National Interest

Американским властям следует активно начать процесс урегулирования конфликта на Украине до того, как Россия завершит свою военную операцию и Владимир Путин объявит о победе. Это мнение высказали консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик из Германии Алекс Бурилков в статье для издания National Interest.

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При этом специалисты советуют американским властям следить за поведением России на поле боя и оценить состояние её экономики, которая пока остается стабильной. Они подчеркивают, что Владимир Путин продолжает стремиться к выполнению целей своей военной операции.

НАТО может оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот выразил готовность к мирным переговорам. Это видно из заявления представителя альянса Стиана Йенсена относительно возможных территориальных уступок со стороны Украины.

Специалисты подчеркивают, что в рамках контрнаступления украинским вооруженным силам не удалось прорвать российскую линию обороны и вернуть контроль над потерянными территориями. Они предполагают, что Запад окажет давление на Зеленского, и его капитуляция станет лишь вопросом времени.