Но самолетов пока еще нет и когда будут не понятно

Украина стремится получить у США крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16. Согласно заявлениям официальных лиц Киева, такое вооружение позволит значительно укрепить боевые возможности украинских ВВС и вести обстрелы территории Крыма.

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В статье Дэвида Экса из Forbes подчеркивается, что эти ракеты способны существенно повысить эффективность боевых действий. Важно отметить, что в настоящее время F-16 не совместим с ракетами Storm Shadow или SCALP, однако они совместимы с JASSM. По мнению экспертов, интеграция JASSM с истребителями F-16 позволит украинским ВВС удвоить силы для проведения ударов.

В другой статье, журналист Джексон Хинкл предупреждает о возможной потере Украиной значительной территории в случае продолжения военных действий. Он также подчеркивает, что окончательный исход операции будет зависеть от решений России и её условий.