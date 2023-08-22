Польша стронг теперь с новой силой

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки дал свое одобрение возможной сделке о продаже Польше вертолетов AH-64E Apache и сопутствующих систем на общую сумму 12 миллиардов долларов. Сообщает об этом агентство ТАСС, ссылаясь на данные Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

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Согласно официальному заявлению этого агентства, правительство Польши обратилось к американской администрации с запросом о приобретении 96 ударных вертолетов AH-64E Apache, а также сопутствующего оборудования, вооружения и технической поддержки.

Информация о данном решении уже была передана в Конгресс США. По законодательству, у законодательного органа имеется 30 дней на анализ данной сделки и ее возможное блокирование.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что страна намерена использовать американские вертолеты AH-64E Apache для обеспечения безопасности на приграничных территориях с Белоруссией. На текущий момент на этом участке границы уже размещены южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50 и артиллерийские системы HIMARS.