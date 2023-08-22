Греция поддерживает членство Украины в НАТО, когда будут выполнены условия

Греция выразила поддержку членства Украины в НАТО, при условии согласия союзников и соблюдения условий Декларации Вильнюсского саммита альянса. Это было подчеркнуто в совместной декларации Греции и Украины, сообщает РИА Новости.

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Документ был подписан в Афинах в результате переговоров между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В декларации отмечается, что полноправное членство в НАТО определено конституцией Украины как стратегическая цель. Также подчеркивается вклад Киева в обеспечение безопасности альянса.

Документ также уделяет внимание значительным успехам Украины в евроатлантической интеграции, включая оперативную совместимость с НАТО. Греческая Республика обязуется продолжать поддерживать Североатлантический союз Украины как политически, так и материально.

Ранее Владимир Зеленский прибыл в Грецию, где состоялась встреча с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, а также планируется встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Кроме того, в начале августа стало известно, что компания "Греческие оборонные системы" проводит секретные переговоры с международными производителями боеприпасов для поддержки Украины в рамках производства снарядов калибра 155 миллиметров и пополнения европейских запасов.