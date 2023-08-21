Президент Сербии Вучич принял просьбу Зеленского и проведет с ним переговоры

Президент Сербии, Александр Вучич, объявил о своем намерении откликнуться на просьбу Владимира Зеленского, президента Украины, о проведении закрытых переговоров, которые назначены на 22 августа. Это заявление было сделано Александром Вучичем во время его официального визита в Грецию и сообщено агентству ТАСС.

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"Завтра утром, согласно запросу президента Украины, состоится встреча в двустороннем формате," - поделился информацией Александр Вучич.

Планируется, что на переговорах будут рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся событий, происходящих в Косове, а также вопросы о признании территориальной целостности и другие аспекты.

Ранее, в заявлении, сделанном 8 августа, Александр Вучич признал Украину важным стратегическим партнером для Сербии и отметил, что Владимир Зеленский поддерживает позицию, не признавая независимость самопровозглашенной республики Косово. Он выразил уверенность в том, что будущие отношения между двумя странами будут способствовать урегулированию возможных конфликтов.