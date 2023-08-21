Президент Турции Эрдоган выступил против военной интервенции в Нигер

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, высказал своё категорическое несогласие с возможностью предстоящего военного вторжения в Нигер. Сообщает об этом информационное агентство Anadolu.

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Эрдоган призвал к рассмотрению альтернативных вариантов действий, заявив, что решение Экономического сообщества западноафриканских государств о возможном военном вмешательстве в Нигер вызывает у него серьезные сомнения в справедливости. Президент подчеркнул, что подобная военная операция может иметь далеко идущие последствия для стабильности не только в Нигере, но и во многих странах Африки.

Руководитель Турции также подчеркнул близость отношений между турецким и народом Нигера и выразил уверенность в способности граждан страны справиться с вызовами, стоящими перед ними. Эрдоган выразил надежду на восстановление демократических институтов и проведение честных выборов в будущем.

В соответствии с информацией телеканала Al Arabiya, на 21 августа запланирована подготовка к возможному военному вторжению в Нигер со стороны стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Ранее стало известно о провале переговоров делегации ЭКОВАС с "Национальным советом по защите отечества" под руководством генерала Абдурахмана Тчиани. Мятежники отклонили предложение о возвращении президента Мохамеда Базума к власти.