Согласно этому докладу, Эстония, Латвия и Литва стали наиболее значимыми странами-поставщиками оружия для Украины из расчета цены поставленного оружия к их ВВП

В соответствии с опубликованным докладом, исходя из информации, представленной изданием South China Morning Post, были определены главные страны, осуществляющие поставки вооружения Украине. В соответствии с этими данными, Соединенные Штаты стали наибольшим поставщиком вооружений для Украины, выделив технику и оборудование на общую сумму 42,8 миллиарда евро. Германия следует после США в этом списке, потратив 7,5 миллиарда евро на поставки вооружений, за ними идет Великобритания, которая выделила 6,6 миллиарда евро.

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Также следует подчеркнуть, что согласно этому докладу, Эстония, Латвия и Литва стали наиболее значимыми странами-поставщиками оружия для Украины из расчета поставок к их ВВП.

Отмечено, что депутат парламента Швеции Петер Хульквист высказал опасения относительно поставок вооружений Украине. Он подчеркнул, что отправка 50 боевых машин CV90 в Киев и прочие действия могут оказать негативное воздействие на военный потенциал Швеции, и рекомендовал более тщательное исследование этой ситуации.