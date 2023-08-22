Зеленский прибыл в Афины и встретится с премьер-министром Греции Мицотакисом

Президент Украины, Владимир Зеленский, прибыл в Грецию в рамках официального визита. Глава украинского государства планирует встречу с премьер-министром Греции, Кириакосом Мицотакисом.

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Согласно информации, предоставленной пресс-службой правительства, ключевые моменты визита включают в себя встречу в резиденции Мегаро Максиму и последующее заседание с участием делегаций. Ожидается, что обе стороны выступят перед журналистами, обсудив важные вопросы в рамках более широкого диалога. Кроме того, на программе визита предусмотрен вечерний ужин, который соберет вместе лидеров балканских стран и видных представителей Европейской комиссии и Европейского Совета.

В свою очередь, королева Дании, Маргрете II, прервала свой отпуск во Франции, чтобы принять участие в официальной встрече с Владимиром Зеленский в королевском дворце Кристиансборг. По завершении приема, королева устроила обед в замке, среди участников которого также присутствуют украинские гости, участвующие в данном официальном визите.