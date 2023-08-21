Решится ли ЭКОВАС в итоге на вторжение

На военных аэродромах стран Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) началась активная фаза подготовки к возможному военному вмешательству в Нигере. Информацию об этом распространил ТАСС, ссылаясь на репортаж телеканала Al Arabiya.

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Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц воздержался от непосредственного ответа на вопрос о планах стран Запада в отношении возможного вмешательства в ситуацию в Нигере. Он подчеркнул, что важно провести конструктивные обсуждения о перспективах военного переворота среди государств ЭКОВАС, стран Западной Африки и Африканского союза.

Предварительно стало известно, что делегация ЭКОВАС покинула Нигер после неудачных переговоров с "Национальным советом по защите отечества" и его лидером генералом Абдурахманом Тчиани. Мятежники отклонили предложение сообщества о возвращении бывшего президента Мохамеда Базума к власти.

Переворот в Нигере произошел 26 июля, когда президентская гвардия свергла Мохамеда Базума. Кроме того, во время вооруженного восстания военные объявили о закрытии границ.