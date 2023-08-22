Ранее государственный департамент США дал согласие на возможное соглашение о продаже Австралии 22 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на общую сумму 975 миллионов долларов

Министр обороны Австралии, Ричард Марлз, объявил о закупке американских крылатых ракет Tomahawk. Согласно сообщению издания South China Morning Post (SCMP), эта сделка сделает Австралию третьей страной в мире после США и Великобритании, обладающей такими ракетами.

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Общая стоимость контракта составляет 1,1 миллиарда долларов. В рамках соглашения, помимо 200 крылатых ракет Tomahawk, Австралия приобретет 60 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет AARGM-ER.

Ричард Марлз, глава Министерства обороны, подчеркнул, что это решение направлено на расширение оборонных возможностей страны, обеспечивая защиту ее территориальных интересов и безопасность граждан в нестабильном мировом контексте.

Решение о покупке крылатых ракет основано на апрельском Стратегическом обзоре Министерства обороны, цель которого - предотвращение потенциальных угроз на приближение к границам Австралии. Прогнозируемая дальность действия ракет Tomahawk, составляющая 1,5 тысячи километров, позволяет эффективно реализовать данную стратегию.

Ранее, Государственный департамент США дал согласие на возможное соглашение о продаже Австралии 22 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на общую сумму 975 миллионов долларов. Это включает в себя 22 РСЗО HIMARS с управляемыми ракетами GMLRS разных модификаций, а также связанные с ними компоненты и оборудование связи.