Сенатор Сандерс сравнил эту ситуацию с Карибским ракетным кризисом и отметил, что даже в то время, когда были серьезные разногласия, лидеры стремились снизить напряженность для предотвращения глобальных катастроф

По словам сенатора Берни Сандерса из штата Вермонт, сторонники жесткой линии во внешней политике, известные как "ястребы", призывают Соединенные Штаты втянуться в новую фазу холодной войны против и Китая. В интервью для The Guardian он высказал мнение, что США и Китай должны объединить усилия для противостояния изменению климата. Однако действия "ястребов" нарушают этот курс, и это может привести к катастрофической конфронтации.

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Сенатор Сандерс сравнил эту ситуацию с Карибским ракетным кризисом и отметил, что даже в то время, когда были серьезные разногласия, лидеры стремились снизить напряженность для предотвращения глобальных катастроф.

Среди предложенных мер для преодоления данного кризиса сенатор Сандерс выделил пересмотр геополитики, уменьшение военных расходов и перераспределение средств на развитие альтернативных источников энергии. Также он выдвинул идею финансовой поддержки развивающихся стран, столкнувшихся с проблемами глобального потепления.

Ранее американские представители призвали Китай присоединиться к совместной борьбе с изменениями климата. Министр финансов Джанет Йеллен и президент Джо Байден подчеркнули, что несмотря на существующие разногласия, их целью является нахождение общего пути и поддержание коммуникации между Пекином и Вашингтоном.