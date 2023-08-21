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По словам сенатора Берни Сандерса из штата Вермонт, сторонники жесткой линии во внешней политике, известные как "ястребы", призывают Соединенные Штаты втянуться в новую фазу холодной войны против и Китая. В интервью для The Guardian он высказал мнение, что США и Китай должны объединить усилия для противостояния изменению климата. Однако действия "ястребов" нарушают этот курс, и это может привести к катастрофической конфронтации.
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Сенатор Сандерс сравнил эту ситуацию с Карибским ракетным кризисом и отметил, что даже в то время, когда были серьезные разногласия, лидеры стремились снизить напряженность для предотвращения глобальных катастроф.
Среди предложенных мер для преодоления данного кризиса сенатор Сандерс выделил пересмотр геополитики, уменьшение военных расходов и перераспределение средств на развитие альтернативных источников энергии. Также он выдвинул идею финансовой поддержки развивающихся стран, столкнувшихся с проблемами глобального потепления.
Ранее американские представители призвали Китай присоединиться к совместной борьбе с изменениями климата. Министр финансов Джанет Йеллен и президент Джо Байден подчеркнули, что несмотря на существующие разногласия, их целью является нахождение общего пути и поддержание коммуникации между Пекином и Вашингтоном.